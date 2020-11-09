11 شهيدا بهجوم على مركز أمني غربي بغداد

2020/11/09 | 03:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر أمنية عراقية، أن 11 شخصا بينهم 6 مدنيين استشهدوا نتيجة هجوم شنه مسلحون على مركز أمني في منطقة الرضوانية غربي بغداد....

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