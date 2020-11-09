مصر تختتم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية

2020/11/09 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُغلقت مراكز الاقتراع وبدأ فرز الأصوات مساء الأحد في مصر، في ختام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي يُتوقّع أن يسيطر عليها مؤيّدو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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