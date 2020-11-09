"قوانين بالية".. العفو الدولية تطالب تونس بالتوقف عن مقاضاة المدونين

2020/11/09 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات التونسية الإثنين التوقف عن اعتماد قوانين "بالية" لمقاضاة أربعين ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن في ذلك تهديدا لحرية التعبير.

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