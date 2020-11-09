مسؤولون سابقون بالبيت الأبيض يحثون إدارة ترامب على اتباع

2020/11/09 | 05:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت مجموعة تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "البدء فورًا في عملية الانتقال بعد الانتخابات".

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