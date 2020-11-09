شمول أوائل خريجي المعاهد للسنوات السابقة بالتقديم للدراسات المسائيَّة

2020/11/09 | 05:27 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شمول الأوائل من خريجي المعاهد للسنوات السابقة بالتقديم للقبول في الدراسات المسائيّة بالجامعات العراقيّة.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي، في بيان، أن «ضوابط التقديم على الدراسات المسائية نصت على قبول الــــ (10 %) الأوائل من خريجي السنوات السابقة من المعاهد للدراسة المسائية في الكليات حسب التخصصات المتناظرة والقريبة».



وأضاف العبودي أن «السقف الزمني للتقديم يستمر شهراً واحداً ابتداءً من تاريخ 10/ 11/ 2020».

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