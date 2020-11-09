الكاظمي يؤكد أهميَّة تفعيل المشاريع المشتركة بين بغداد والرياض

2020/11/09 | 05:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: حازم محمد حبيب

أكّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية عقد الاجتماعات بين بغداد والرياض، لتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وجرى الاتفاق بين الجانبين العراقي والسعودي، أمس الاحد، خلال انطلاق اعمال اللجنة العراقية - السعودية في العاصمة بغداد، على تعزيز العلاقات الثنائية بـ 9 مجالات بينها النفط والصحة والزراعة.

واشار الكاظمي خلال استقباله أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي الى أن «الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية»، مؤكدا «سعي الحكومة الى تذليل جميع العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق».

وأوضح رئيس الوزراء «أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق

النفطية».

في غضون ذلك، أكد رئيس الجانب العراقي وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، في البيان «حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية، والنفط والطاقة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبيئة وغيرها، وبما يخدم المصالح المشتركة».

واضاف ان «هذا الاجتماع يأتي تواصلاً مع الاجتماعات السابقة بين الاشقاء السعوديين، ونهدف من خلالها الى تفعيل مذكرات التفاهم على ارض الواقع، فضلاً عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعة البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها، وقد لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقية للتعاون وتقديم الدعم اللازم».

من جانبه اشار رئيس الوفد السعودي وزير الصناعة بندر بن ابراهيم الخريف الى «اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين»، معبراً عن «امله في ان تفضي النقاشات الى مشاريع استثمارية مشتركة واعدة، في جميع المجالات».

كما اكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان «حرص المملكة على تطوير العلاقات واستدامتها مع الاشقاء بالعراق والعمل على الاسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات».

في تلك الاثناء، ذكر وزير الزراعة محمد الخفاجي، ان «زيارة الوفد السعودي تاتي ضمن اطار اللجنة العراقية السعودية التنسيقية العليا واستكمالا للاجتماعات السابقة لتفعيل مذكرات التفاهم، ولتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والاستثمار، فضلا عن الصحة والتعليم».

واشار الخفاجي لـ«الصباح»، الى أن «الوفد السعودي، ضم عدداً من الوزراء السعوديين من بينهم وزير البيئة والزراعة عبد الرحمن الفضلي، وعقد الوفد عدة لقاءات واجتماعات مع المسؤولين في وزارة الزراعة لمناقشة جملة من الملفات المدرجة في جدول الاعمال، كما استعرض خلال اللقاءات مجالات التعاون والشراكة بين القطاع العراقي الخاص مع القطاع السعودي، في ما يتعلق بتصدير وصناعة التمور والصناعات التحويلية الاخرى السائدة للقطاع الزراعي وخاصة تقنيات الري بالرش وتبادل الخبرات في مجالات المياه والسدود وتحلية المياه المالحة والمياه المعالجة وادارة ملف

المياه».

وبين الخفاجي ان «الاجتماعات ناقشت ايضا تقرير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجال البيئة والتغييرات المناخية وبما يعزز التنوع الاحيائي ومكافحة التصحر، اذ تم الاتفاق على تشكيل فرق فنية بين الجانبين لمتابعة وتنفيذ الاتفاقات التي تحقق تعزيز الامن الغذائي».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد أهميَّة تفعيل المشاريع المشتركة بين بغداد والرياض) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد أهميَّة تفعيل المشاريع المشتركة بين بغداد والرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).