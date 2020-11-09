2020/11/09 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، في بيان أنّ الحالة الصحية للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، المصاب بفيروس كورونا المستجد والموجود في ألمانيا "في تحسن إيجابي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إعلان إصابته بكورونا.. الرئاسة الجزائرية تكشف وضع تبون الصحي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إعلان إصابته بكورونا.. الرئاسة الجزائرية تكشف وضع تبون الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).