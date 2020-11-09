العراق يغلق جميع مخيمات النازحين مطلع العام المقبل

2020/11/09 | 06:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أمس الأحد، عن إغلاق جميع المخيمات في البلاد مطلع العام القادم، باستثناء الموجودة في إقليم كردستان....

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