غراهام: إن لم نكافح من أجل ترامب فلن ينتخب رئيس جمهوري بعد الآن

2020/11/09 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عارض السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إعلان وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة، أمام الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا صباح الأحد إلى أن "هذه انتخابات متنازع عليها" ولم تتوصل إلى نتيجة.

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