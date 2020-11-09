بعد خطاب الفوز في الانتخابات.. بايدن يزور قبر ابنه الراحل بالسرطان

2020/11/09 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار المرشح الديمقراطي، جو بايدن، أمس الأحد، المقبرة التي دفن فيها العديد من أفراد أسرته، بمن فيهم ابنه الراحل بو، وفق لما ذكر موقع "فوكس نيوز".

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