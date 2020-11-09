11 قتيلا في هجوم لداعش على موقع عسكري في غرب بغداد

2020/11/09 | 07:42 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 11 شخصاً بينهم عناصر من قوّات الأمن مساء الأحد في هجوم شنّه تنظيم "داعش" على موقع عسكري عند المدخل الغربي للعاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنيّة وطبّية وكالة فرانس برس.وقال مصدر أمني إنّ "تنظيم الدولة الإسلاميّة هاجم برج المراقبة وقتل خمسة من الحشد (الشعبي) وستّة أشخاص من المنطقة أتوا للمساعدة في صدّ الهجوم". وأكد مصدر طبي هذه الحصيلة، مضيفاً أن ثمانية جرحى نقلوا أيضاً إلى أحد مستشفيات العاصمة.

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وقال المصدر الأمني لوكالة فرانس برس إن الهجوم بدأ "بإطلاق قنابل يدوية على برج مراقبة للحشد العشائري من قبل عناصر من التنظيم".



ولم تتبن أي جهة بشكل رسمي حتى الآن هذا الهجوم الليلي.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر إن المسلحين هاجموا في أربع سيارات الموقع في حي الرضوانية ببغداد بالقنابل اليدوية والأسلحة الآلية.



وقالت مصادر أمنية إن قوات الجيش والشرطة بدأت عملية بحث عن المهاجمين.

وأعلن العراق قبل ثلاث سنوات "انتصاره" على داعش، لكنّ التنظيم لا يزال يمتلك خلايا سرّية، لا سيّما في الحزام الزراعي الكبير لبغداد حيث تقع الرضوانيّة حيث حصل الهجوم.

وبعد توسع سريع جداً وإعلانه دولة "الخلافة" في صيف عام 2014 في مناطق عدة في العراق وسوريا، تكبد داعش نكسات وخسائر في هجمات متتالية شُنت عليه في هذين البلدين.

ويستمر التنظيم بشن هجمات في سوريا والعراق فضلاً عن أفغانستان وغرب أفريقيا.

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