"الأفعال أهم من الأقوال".. الإيرانيون يترقبون بحذر الانتخابات الأميركية

2020/11/09 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل الإيرانيون مع إعلان وسائل إعلام أميركية كبرى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، رغم ذلك وصفت صحيفة "واشنطن بوست" أن تفاعل إيران كان "حذرا".

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