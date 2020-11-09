الدفاع المدني يعلن السيطرة وأخماد حريق بناية تجارية في منطقة الشورجة التجارية

2020/11/09 | 08:15 - المصدر: سفن سكاي

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بمشاركة الزوارق النهرية التابعة إلى مديرية الدفاع المدني في نهر دجلة سيطرت واخمدت 30 فرقة اطفاء حادث حريق اندلاع داخل بناية تجارية في منطقة الشورچة سوق عگد النصارى تحديداً في ساعات متأخرة من ليلة أمس الاحد

حيث طوقت فرق الدفاع المدني البناية المحترقة من جهاتها الأربعة وجهزت زوارق الدفاع المدني امدادات المياه بشكل مباشرة من نهر دجلة الى فرق الأطفاء دون انقطاع حتى سيطرت واخمدت الحريق بوقت قياسي حال الى عدم توسع الحريق إلى الأبنية التجارية المجاورة .

وتحتوي البناية على مخازن ومحلات ضخمة للأجهزة الكهربائية ملئت بالبضائع المكدسة بشكل غير نظامي فوضوي والذي عرقل حركت فرقة الدفاع المدني لتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر، مع وجود الشبكات العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية وكذلك وجود المخازن المشيدة من الواح السندويچ بنل سريع الاشتعال فوق سطح البناية المحترقة والمخالفة لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني .وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع حادث الحريق.

وافاد شهود عيان بان القوات الامنية اغلقت شارع الرشيد من جهة ساحة حافظ القاضي لتسهيل مرور سيارات الدفاع المدني فقط حتى ساعات الصباح الاولى من اليوم الاثنين.

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