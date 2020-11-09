العراق يوجه صفعة قوية لابن سلمان

2020/11/09 | 08:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، أمس الأحد، عن رفضها لاستثمار المياه الجوفية في بادية السماوة من قبل مستثمرين إقليميين، فيما رجحت مصادر مطلعة أن...

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