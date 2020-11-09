المالية النيابية: لم نحسم موقفنا من قانون الاقتراض الذي يتوقف عليه إطلاق الرواتب المتأخرة

2020/11/09 | 08:32 - المصدر: NRT عربية

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أموال في مصرف عراقي

فوتو: أرشيف

منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، انها ستحدد موقفها من تمرير قانون الاقتراض في البرلمان بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، فيما أشارت إلى خلو جدول أعمال جلسة البرلمان من اي ذكر لقانون العجز المالي.

وذكر عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في تصريح لصحيفة "الصباح " اليوم، 9 تشرين الثاني 2020، ان "قانون الاقتراض، الذي يتوقف عليه اطلاق رواتب الموظفين المتأخرة، لم يدرج في جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم، وذلك بعد قراءته للمرة الثانية يوم السبت الماضي".

واضاف ان " اللجنة المالية النيابية ستبدي رأيها بمشروع القانون، بعد استضافة رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط مع محافظ البنك المركزي العراقي، بينما يتفق اعضاء البرلمان على تمرير القانون بمبلغ يقتصر على الرواتب فقط".

وأوضح كوجر، انه "بعد القراءة الثانية لقانون الاقتراض، طالبت اللجنة بإجراء جملة من اللقاءات المهمة مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي لمعرفة خطة الحكومة لتبني الاصلاحات الاقتصادية"، مبينا انه "ستتم مناقشة القروض ومشروع موازنة 2021، بعد ذلك سنحدد موقفنا في اللجنة من تمرير قانون الاقتراض".

وكان عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري، أفاد أمس، بأن "هناك اجماعا برلمانيا على تخفيض أكثر لمبلغ الاقتراض خاصة بعد أن خفضت وزارة المالية المبلغ من 41 ترليونا الى 31 ترليون دينار".

واكد أن "البرلمان مع قانون يضمن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة ودون أية مصاريف أخرى"، مبينا أن "البرلمان سيمرر القانون بمبلغ يقتصر على الرواتب فقط والا يتجاوز 15 ترليون دينار"، موضحا، أنه "تم التوافق على هذا الامر، وان القانون سيمضي للاقرار خلال جلسات الاسبوع الحالي".

كما أشار مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، أن "المبلغ الذي سيصوت عليه البرلمان في مشروع قانون تمويل العجز المالي يبلغ ما بين 10 إلى 15 ترليونا لتغطية العجز الشهري البالغ 3 ترليونات ونصف الترليون لثلاثة أشهر".

ولفت إلى "امكانية ان تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني الحالي، مباشرة بعد التصويت على مشروع القانون".

وتابع أن "حصة الإقليم بعد إقرار قانون الاقتراض 320 مليار دينار شهريا كمبلغ مقطوع لحين إصدار قانون الموازنة الذي سيتضمن اتفاقا بين بغداد وأربيل على المستحقات".

وبين الصفار، أن "موازنة 2021 ستتضمن اتفاقا بين بغداد وأربيل، يسلم من خلاله الإقليم 250 الف برميل يوميا إضافة إلى 50 بالمئة من ايرادات المنافذ"، مؤكدا أن "حصة الإقليم في موازنة العام المقبل حددت بــ12,6 بالمئة".

ر.إ

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