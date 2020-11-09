في أول تعليق لها على فوز بايدن.. ميلانيا ترمب: الأميركيون يستحقون انتخابات نزيهة

2020/11/09 | 08:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ميلانيا ترمب

فوتو: أرشيف

منذ 25 دقیقة

570 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

علقت زوجة دونالد ترمب، ميلانيا على إعلان فوز مرشح الرئاسة، جو بايدن، على منافسه الرئيس الجمهوري، بالقول إن "الشعب الأميركي يستحق انتخابات نزيهة".

وكتبت ميلانيا في تغريدة، لها امس الأحد، 8 تشرين الثاني 2020، "يستحق الشعب الأميركي انتخابات نزيهة.



يجب احتساب كل صوت قانوني- وليس غير قانوني.



يجب أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة".

من جانبها كشفت شبكة "سي ان ان " الأميركية بأن السيدة الأولى ميلانيا ترمب، حثت زوجها على القبول بـ"الخسارة" على حد وصف مصدر مطلع، حيث أفاد بان "السيدة الأولى عرضت فكرتها بشكل مباشر كما دأبت على ذلك مع زوجها الرئيس في كثير من الأحيان".

وكانت شبكة "سي ان ان" قالت في وقت سابق، إن صهر ترمب ومستشاره بالبيت الأبيض، جاريد كوشنر، يتواصل معه لحثه على "الاعتراف" بنتيجة الانتخابات، وبفوز منافسه.

لكن المتحدث باسم حملة ترمب، جيسون ميلر، نفى ذلك في تغريدة، صباح أمس، وقال "هذه القصة غير صحيحة".

في غضون ذلك، يحاول أبناء ترمب، دونالد الابن وإريك، حشد الدعم الجمهوري للطعن في نتائج الانتخابات وإخبار الحلفاء بأنهم يعتقدون حقا أن الانتخابات كانت "مزورة".

وخلال محادثاته الأخيرة، أخبر إريك ترمب حلفاء والده أنه يعتقد أن الانتخابات "سرقت منا"، وفقا لمصدر مطلع على تعليقاته، وتعهد بالعمل على إلغاء النتائج.

وبذل دونالد الابن جهودا حثيثة للضغط على بعض أعضاء مجلس الشيوخ والمحافظين لإصدار بيانات داعمة لترامب وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات.

جدير بالذكر ان تعليق زوجة الرئيس الأميركي، جاء بعد أن أكد ترمب فوزه بالانتخابات، معلنا أنه سيلجأ للقضاء لإعادة فرز الأصوات متهما الجهات المسؤولة عن الفرز بـ"التزوير" والديمقراطيين بـ"سرقة الانتخابات".

وقال، ترمب، إنه سيثبت في المحاكم أنه الفائز، وأن الانتخابات لا تزال بعيدة عن نهايتها، مبينا أن "الأصوات القانونية هي التي تحدد الرئيس، لا الإعلام".

وأوضح أن فريق حملته سيتوجه إلى المحاكم، الاثنين، "لضمان المحافظة الكاملة على قوانين الانتخابات وتولي الفائز الحقيقي المنصب".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أول تعليق لها على فوز بايدن.. ميلانيا ترمب: الأميركيون يستحقون انتخابات نزيهة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أول تعليق لها على فوز بايدن.. ميلانيا ترمب: الأميركيون يستحقون انتخابات نزيهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).