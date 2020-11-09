خبير اقتصادي يحذر من منح الشركات الخليجية مشروع اكمال ميناء الفاو

2020/11/09 | 08:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، من التوجه نحو الشركات الخليجية لاكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، لافتا الى ان مصلحة دول الخليج ليست مع اكمال هذا المشروع.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “مشروع ميناء الفاو الكبير بحاجة الى تحقيق معمق لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء انسحاب الشركة الكورية ومطالبتها بمزيد من الاموال، والجهات التي دفعتها للمطالبة بهذه الزيادة”.

واضاف ان “المشروع يجب ان يمنح لشركات اجنبية معروفة ورصينة، مع التأكيد على اهمية عدم تضرر دول تلك الشركات من هذا المشروع الحيوي العملاق”.

وشدد على ضرورة عدم قيام الحكومة باتخاذ قرار خاطئ بمنح شركات خليجية مشروع ميناء الفاو، حيث ان دول الخليج لاترغب بهذا المشروع ولاتتمنى له النجاح لان اقتصادها سيتضرر وسينتعش العراق كثيرا، وبالتالي فأن منح المشروع لشركات الخليج سيؤدي الى نهاية مشروع اسمه (ميناء الفاو الكبير)”.



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