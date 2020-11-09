2020/11/09 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيّا وزير الداخليّة الفرنسي جيرالد دارمانان الأحد "تعاون" بلاده مع الجزائر التي يزورها في إطار جولة في المنطقة للبحث في قضيّتَي الهجرة ومكافحة الإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال زيارته للجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يشيد بالتعاون مع بلاده في ملف الإرهاب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال زيارته للجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يشيد بالتعاون مع بلاده في ملف الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).