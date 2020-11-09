أميركا.. أول دولة تتخطى حاجز العشرة ملايين إصابة بكورونا

2020/11/09 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز حاجز العشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة مع اجتياح الموجة الثالثة من كوفيد-19 جميع أنحاء البلاد.

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