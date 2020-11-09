نائب: الحكومة لم تفِ بوعودها بشأن تأمين الرواتب للاشهر المقبلة

2020/11/09 | 08:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب عن تحالف عراقيون اسعد ياسين، ان حكومة الكاظمي لم تفِ بالتصريحات والوعود التي اطلقتها بشأن تأمين الرواتب للاشهر المقبلة، لافتا الى ان التقديرات الحقيقية لمبالغ الرواتب مغايرة تماما لما تدعيه الحكومة وتطالب البرلمان بالتصويت عليه.

وقال ياسين لـ /المعلومة/، ان “تصريحات وزير المالية والحكومة بشأن تأمين الرواتب لم تكن صادقة ولم تفِ بالكلام الذي اطلقته قبل اشهر، حول توفير الرواتب للاشهر المتبقية من السنة”.

وأضاف ان “ماتدعيه الحكومة بشأن حاجتها من مبالغ، امر فيه الكثير من المبالغة، خاصة ان تأكيدات اللجان المختصة مغايرة تماما لما تطالب به الحكومة من أموال لتأمين الرواتب”.

وبين ان “البرلمان ليس لديه مشكلة في حال التصويت على مبالغ رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، لكن ضمن حدود الأرقام الحقيقية التي يحتاجها البلد لتمويل رواتب هذه الشرائح”.



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