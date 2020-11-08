الدوري الاسباني.. فالنسيا يمطر شباك ريال مدريد برباعية (فيديو)

2020/11/09 | 09:03 - المصدر: NRT عربية

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تلقى ريال مدريد خسارة ثقيلة من مضيفه فالنسيا بنتيجة (1-4) في مباراة اقيمت على ملعب الميستايا ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الاسباني لكرة القدم.

وتقدم فريق العاصمة عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة الـ23 من عمر اللقاء.

فيما جاءت اهداف صاحب الارض عن طريق 3 ركلات جزاء نفذها جميعا كارلوس سولر بنجاح في الدقائق (35 و54 و63).

في حين تكفل مدافع مدريد رافايل فاران باحراز هدف في شباك فريقه في الدقيقة الـ45.

وبهذه النتيجة يتراجع ريال مدريد الى المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد توقف عند 16 نقطة، فيما يحل فالنسيا تاسعا برصيد 11 نقطة.

ملخص تألق خفافيش فالنسيا في "الميستايا".📺👇#ValenciaRealMadrid 4-1 pic.twitter.com/IHVAbpwwMZ

— LaLiga (@LaLigaArab) November 8, 2020

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