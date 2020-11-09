تتعلق بكورونا.. طلبة العراق على موعد مع استلام معدات من التربية حال دوام المدارس

2020/11/09 | 09:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التربية، الاثنين، استعدادها لتوزيع الكمامات ومواد التعقيم على الطلاب حال استئناف الدوام الرسمي للعام الدراسي 2020-2021.

وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي في تصريحات صحفية، إن “الوزارة وبعد تنسيقها مع وزارة الصحة، أبدت استعدادها لتوفير الكمامات ومواد التعقيم بالمدارس التي سيتم افتتاحها عند استئناف الدوام فيها خلال الفصل الاول من العام الدراسي الجديد 2020 ــ 2021”.

وأضاف أنه “تم التنسيق مع منظمات دولية ومحلية لتقديم الدعم والاسناد لوزارة التربية لانجاح الخطة الخاصة بالعام الدراسي الجديد”.

ولفت القيسي إلى “وجود توافق مع وزارة الصحة بشأن تطبيق الخطة الخاصة بالدراسة، فضلا عن وجود تعاون كبير بهذا الجانب من أجل إكمال المسيرة التعليمية للطلبة والحفاظ على مستقبلهم في ظل انتشار جائحة كورونا.

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