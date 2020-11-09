انطلاق عمليات تسويق محصول الذرة الصفراء في كركوك

2020/11/09 | 09:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت مديرية زراعة محافظة كركوك، الاثنين، عن انطلاق عمليات تسويق محصول الذرة الصفراء في المحافظة.

وذكر بيان للمديرية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “من أولويتها هو أنجاح موسم التسويق وتخفيف الاعباء عن الفلاحين والمزارعين وضمان سرعة التسويق”، مؤكدةً على “أهمية التعاون والتكاتف بين الجميع لأنجاح موسم حصاد وتسويق محصول الذرة الصفراء في كركوك”.

وأضافت أن “أجتماعا ترأسه محافظ كركوك وضم مدير زراعة كركوك ورئيس الجمعيات الفلاحية وممثلين عن شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لأنتاج البذور، فضلاً عن الجهات المختصة بالتسويق من أجل وضع الأستعدادات اللازمة لعملية التسويق”، مشيرةً الى “ضرورة أنجاحها فضلا عن تلافي التأخير والمشاكل الفنية من خلال تخصيص ساحات اضافية للتسويق في عموم المحافظة”.

وأوضحت أن “عملية تسويق محصول الذرة الصفراء في كركوك أنطلقت أبتداءً من اليوم وتستمر لغاية الاول من ايار من العام القادم ٢٠٢١”.

تجدر الأشارة الى أن الخطة الزراعية المقرة لمحصول الذرة الصفراء في كركوك تقدر بما يقارب 100 الف دونم وأن الكميات المتوقع انتاجها قرابة 250 الف طن.



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