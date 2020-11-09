رغم عدم اعتراف ترامب بالنتائج.. حملة بايدن تخاطب هيئة حكومية لبدء تسليم السلطة

2020/11/09 | 09:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت حملة المرشح الديمقرطي جو بايدن، الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب بقبول انتقال رسمي للسلطة على الرغم من رفض الأخير الاعتراف بفوز منافسه في الانتخابات الرئاسية.

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