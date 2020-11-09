خام برنت يتجاوز 40 دولارا بعد تعزز الإقبال على المخاطرة مع فوز بايدن

2020/11/09 | 09:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادربحت أسعار النفط ما يزيد عن 2% الاثنين 9 نوفمبر، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 40 دولارا للبرميل، بعد أن فاز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية وتعزز الإقبال على المخاطرة، مما عوض المخاوف بشأن تأثير تفاقم جائحة فيروس كورونا على الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني 1.06 دولار أو ما يوازي 2.7% إلى 40.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:53 بتوقيت غرينتش، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر كانون الأول 38.21 دولار للبرميل بارتفاع 1.07% أو 2.9%.

ويتعافى النفط من انخفاض 4% يوم الجمعة، ليرتفع مع بقية الأسواق المالية بعد أن بدا أن بايدن هو الفائز في سباق الانتخابات الأميركية يوم الأحد.



في غضون ذلك، ضعَف الدولار مما عزز السلع الأولية المُسعرة بالعملة الأميركية إذ أنها أصبحت أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وينتاب القلق أعضاء رئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إزاء تخفيف بايدن لتدابير تجاه إيران أو فنزويلا في السنوات القادمة، مما قد يعني زيادة الإنتاج الأمر الذي سيجعل من الأصعب موازنة العرض مع الطلب.

هذا وتخفض أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا لموازنة أسواق النفط العالمية.

وسجلت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، انخفاضا 12% في واردات أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع سبتمبر أيلول.

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