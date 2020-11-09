إيران: العالـم يراقب تعويض أخطاء إدارة ترامب

2020/11/09 | 09:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأحد، أن فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية يشكل «فرصة» لواشنطن للتعويض عن «أخطاء» عهد دونالد ترامب.وقال روحاني إن «سياسة الإدارة الأميركية المؤذية والخاطئة في الأعوام الثلاثة الماضية لم تكن مدانة من قبل الناس في كل أنحاء العالم فحسب، بل أيضا لقيت معارضة من سكان هذا البلد (الولايات المتحدة) في الانتخابات الأخيرة».وأضاف «الآن ثمة فرصة للإدارة الأميركية المقبلة للتعويض عن أخطائها السابقة والعودة الى مسار احترام الالتزامات الدولية».وشدد روحاني أن الشعب الإيراني «بفضل مقاومته البطولية للحرب الاقتصادية المفروضة (عليه)، أظهر أن سياسة الضغوط القصوى الأميركية محكومة بالفشل».من جهته، كتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف عبر حسابه على «تويتر» أن «العالم يراقب الآن ما إذا كان القادة الجدد سيتخلون عن الأسلوب المدمر وغير القانوني والبلطجي للنظام الراحل ويختارون التعددية والتعاون واحترام القانون أم لا».وشدد على أن «العمل هو المهم أكثر من كل شيء آخر».وسبق لعدد من المسؤولين الإيرانيين التأكيد أن طهران لا تفاضل بين ترامب وبايدن، وستراقب أفعال أي إدارة أميركية مقبلة، لا اسم رئيسها.

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