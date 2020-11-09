فاتي يخضع لعملية جراحية تبعده عن الملاعب لعدة أشهر

2020/11/09 | 09:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} أعلن نادي برشلونة، أن مهاجمه أنسو فاتي، سيخضع اليوم الاثنين لعملية جراحية، لمعالجة تمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى تعرض له يوم السبت الماضي، في مباراة "البارسا" وريال بيتيس.

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