عودة 2220 نازحاً من مخيمات النزوح لمناطق سكناهم بنينوى

2020/11/09 | 09:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الإثنين، عودة (2,220) نازحا من مخيمات النزوح لمناطق سكناهم الاصلية في محافظة نينوى.

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