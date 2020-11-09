2020/11/09 | 09:25 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط 113مستنداً مزوراً بشركة نفط البصرة صُرِفَ بموجبها 1,4 مليار دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/09 | 09:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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