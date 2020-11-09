2020/11/09 | 09:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة-واع

أصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز حاجز 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة،

وذلك وطبقا لإحصاء «رويترز» أمس الأحد، مع اجتياح الموجة الثالثة من كوفيد-19 جميع أنحاء البلاد.

جاء هذا التطور الذي يبعث على التشاؤم في نفس اليوم الذي تجاوز فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 50 مليونا.

وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة في الأيام الـ 10 الماضية، في أعلى معدل إصابة منذ أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بالفيروس في ولاية واشنطن قبل 293 يوما.

وذكر إحصاء رويترز أن "الولايات المتحدة سجلت عددا قياسيا من الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغ 131420 حالة، السبت، وسجلت أكثر من 100 ألف إصابة 4 مرات خلال الأيام الـ 7 الماضية.

وتوفي أكثر من 237 ألف أميركي جراء كوفيد-19 منذ ظهور المرض الناجم عن الفيروس لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.

ويشير تحليل رويترز إلى أن حالات الوفاة المسجلة في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من 1000 حالة، لليوم الخامس على التوالي السبت، وهو اتجاه شوهد آخر مرة في منتصف آب .

ويقول خبراء الصحة :إن"من المتوقع زيادة حالات الوفاة خلال ما بين 4 - 6 أسابيع بعد زيادة حالات الإصابة.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي قضى معظم حملته الانتخابية في انتقاد أسلوب تعامل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مع الجائحة، بجعل التصدي للجائحة إحدى أهم أولوياته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أميركا أول دولة تتخطى حاجز 10 ملايين إصابة بكوفيد-19) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أميركا أول دولة تتخطى حاجز 10 ملايين إصابة بكوفيد-19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).