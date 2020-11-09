العراق يبدأ بتسويق محصول “متعدد الاستخدام” يستمر لـ7 أشهر.. وتطلعات لـ250 الف طن

2020/11/09 | 09:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، عن انطلاق عمليات تسويق محصول الذرة الصفراء في محافظة كركوك، فيما اشارت الى زيادة انتاج الطماطم في محافظتي كربلاء والنجف.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان إن الوزارة لم تفتح الاستيراد لمحصول الطماطم منذ عامين وذلك نتيجة للجهود التي بذلتها في تشجيع المزارعين والفلاحين على مواصلة الزراعة طوال العام لهذا المحصول مما افضى الى زيادة انتاجيته، مؤكداً أن انتاج الطماطم بدأ بتزايد بشكل سريع في محافظتي النجف وكربلاء مما يتطلب الاستمرار في حماية المنتج المحلي.

وأشار النايف إلى أن الوزارة ماضية في زيادة المنتجات الزراعية سواء كانت نباتية او حيوانية، مبيناً أن الوزارة توازن مابين حماية المنتج من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر.

ودعا المتحدث باسم الوزارة، المنافذ الحدودية والكمارك وكافة الاجهزة الامنية على التشديد بمنع دخول محصول الطماطم بشكل تهريب من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي.

وفي بيان اخر قال النايف، إن مديرية زراعة كركوك أكملت استعداداتها من اجل أنجاح موسم التسويق وتخفيف الاعباء عن الفلاحين والمزارعين وضمان سرعة التسويق، مؤكداً أهمية التعاون والتكاتف بين جميع اللجان المشكلة لحملة التسويق سواء كانت الفنية او الامنية لغرض أنجاح موسم حصاد وتسويق محصول الذرة الصفراء في كركوك.

وأضاف أن أجتماعا ترأسه محافظ كركوك وضم مدير زراعة كركوك ورئيس الجمعيات الفلاحية وممثلين عن شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لأنتاج البذور، فضلاً عن الجهات المختصة بالتسويق من أجل وضع الأستعدادات اللازمة لعملية الحصاد و التسويق، مشيرا الى ضرورة انجاحها فضلا عن تلافي التأخير والمشاكل الفنية من خلال تخصيص ساحات اضافية للتسويق في عموم المحافظة.

وأشار إلى أن عملية تسويق محصول الذرة الصفراء في كركوك أنطلقت أبتداءً من اليوم وتستمر لغاية الاول من ايار من العام القادم ٢٠٢١ ، منوها الى أن الخطة الزراعية المقرة لمحصول الذرة الصفراء هذا الموسم في كركوك تقدر بما يقارب 100 الف دونم.

وبين أن الكميات المتوقع انتاجها قرابة 250 الف طن، داعياً الفلاحين والمزارعين الى الالتزام بالضوابط الفنية للإستلام مع مراعاة نضج الحاصل وأنسيابية التسليم وحسب الجداول المعدة لهذا الغرض.

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