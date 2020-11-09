الترامبية - حسن مدن

2020/11/09 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن وحده دونالد ترامب الذي لا يريد تصديق أن ولايته انتهت، وأن عليه الاستعداد لحزم حقائبه ومغادرة البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني القادم، وإخلاء المكان للرئيس المنتخب جو بايدن.سيعمل ترامب خلال ما تبقى أمامه من وقت حتى ذلك الحين لإثارة العراقيل ورفع الدعاوى المشككة في سلامة التصويت وعدّ الأصوات في الانتخابات التي خسرها، كي لا يجعل الطريق سالكاً أمام الذي أطاح به في تلك الانتخابات.قادة جمهوري ......





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