تأملات في مواقف الحياة - فؤاده العراقيه

2020/11/09 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاده_العراقيه رن جرس الموبايل فتوجس قلبي فزعا من سماع ذلك الخبر الذي كنت متأهبة لسماعه بأي لحظة طوال الشهر الأخير , هذا الشهر الذي مضى عليّ متثاقلا لما كان يحمله من قلق وألم فاق كل أنواع الآلام وذلك لحالة اليأس التي أحاطت بي واعترت تفكيري بعد أن أغلقت جميع الأبواب أمام امكانية شفائها ،وجاء ظني في محله حينما سمعت صوته وهو يبلغني بخبر وفاتها بعد أن ضغطت على زر الرد مرغمة وأنا في حالة من الفزع أجتاحت كياني واعتصرت ......





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