هل قادت الحكومات المتعاقبة العراق الى هاوية اقتصادية - اجتماعية ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/11/09 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95 في المئة من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة.



وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية.



وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة الجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار اف ......





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