الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن هجوم الرضوانية وتعلن الحصيلة

2020/11/09 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، بـ"استشهاد" أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء "تعرض إرهابي" في منطقة الرضوانية غربي بغداد.

يتبع...

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