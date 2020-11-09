المالية النيابية: رواتب الموظفين والمتقاعدين شهريا تبلغ 3.3 تريليون دينار

2020/11/09 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن عضو اللجنة المالية النيابية، احمد حاجي، أن الخميس القادم سيقر قانون الاقتراض الثاني لتغطية رواتب الموظفين.

وقال حاجي، في تغريدة له على تويتر، "اليوم نوقشت البيانات المالية للحكومة لاجل اقرار قانون تمويل العجز واول فقرة وافق عليها الجميع هي رواتب الموظفين والمتقاعدين والتي تبلغ شهريا 3.3 تريليون دينار".





وأضاف أن اجمالي الرواتب سيكون 10 تريليون دينار، لذلك سيكون إقرار القانون الخميس المقبل، ولا يبقى للحكومة اية عذر بعدم صرف الراتب.

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