2020/11/09 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الهيأة العامة للجمارك، الاثنين، ضبط مشروبات روحية و مواد غذائية مخالفة في مداخل بغداد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك: ضبط مشروبات روحية و مواد غذائية مخالفة في مداخل بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك: ضبط مشروبات روحية و مواد غذائية مخالفة في مداخل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).