2020/11/09 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الهيأة العامة للجمارك، الاثنين، ضبط مشروبات روحية و مواد غذائية مخالفة في مداخل بغداد .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك: ضبط مشروبات روحية و مواد غذائية مخالفة في مداخل بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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