كنا: إعادة قانون الانتخابات الى البرلمان وتأجيل آخر إجتماع للتعديلات الدستورية

2020/11/09 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، ان قانون الانتخابات الجديد سيعاد الى مجلس النواب.

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