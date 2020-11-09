الاعلام الامني تصدر بياناً بشان حادثة الرضوانية

2020/11/09 | 09:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت خلية الاعلام الامني، بياناً رسمياً بشان حادثة منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ان “مجموعة ارهابية مكونة مِن أربعة أشخاص قامت في ساعة متأخرة من ليل أمس، بالتعرض على نقطة للصحوة في قرية البلاسمة في منطقة الرضوانية”.

واوضحت أن “الحادث أدى الى أستشهاد أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين أحدهم غادر المستشفى صباح اليوم”.

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