ضبط مشروبات روحية و مواد غذائية مخالفة عند مداخل بغداد

2020/11/09 | 09:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاثنين عن قيام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى وبالتعاون مع شرطة الكمارك بضبط شاحنتين محملتين (مشروبات كحولية و مكسرات ) مخالفة عند مداخل محافظة بغداد.وذكرت الهيئة في بيان أنه “تم احالتها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها”.واضافت أن “الهيئة تمارس نشاطا ملحوظ خلال هذه الفترة من خلال تفعيل قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرياتها للحد من التهريب ودعم المنتج الوطني وتعظيم الأيرادات”.

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