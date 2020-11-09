2020/11/09 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشف موقع “هيلث لاين” عن 5 أعراض تدل على أن الأمعاء والجهاز الهضمي لا يعملان بشكل سليم في جسم الإنسان.

وجاءت العلامات التي نشرها الموقع في تقرير له كالتالي:

اضطراب المعدة:

وهذه الاضطراب قد يتمثل في الشعور بالغازات، والانتفاخ، والإمساك، والإسهال وصعوبة التخلص من الفضلات.

اتباع نظام غذائي عالي السكر:

يمكن لنظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والسكريات المضافة أن يقلل من كمية البكتيريا الجيدة في أمعائك، الأمر الذي يصيبها بخلل في العمل.

تغييرات غير مقصودة في الوزن:

قد يكون اكتساب الوزن أو فقدانه دون إجراء تغييرات على نظامك الغذائي أو عادات ممارسة الرياضة علامة على وجود خلل في القناة الهضمية.

اضطرابات النوم أو التعب المستمر:

قد تساهم القناة الهضمية غير الصحية في اضطرابات النوم مثل الأرق وبالتالي تؤدي إلى التعب المزمن.

تهييج الجلد:

قد تكون الأمراض الجلدية مثل الأكزيما مرتبطة بتلف الأمعاء.



وقد يؤدي التهاب الأمعاء الناتج عن سوء التغذية إلى زيادة “تسرب” بعض البروتينات إلى الجسم، والتي بدورها يمكن أن تهيج الجلد.انتهى/25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 أعراض تكشف عن خلل بالجهاز الهضمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 أعراض تكشف عن خلل بالجهاز الهضمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).