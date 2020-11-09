استشهاد وإصابة سبعة أشخاص بتعرض إرهابي ببغداد

2020/11/09 | 09:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيطرة بابل: اصابات الاسماك مسيطر عليها

أعلنت دائرة البيطرة في محافظة بابل أحد تشكيلات وزارة الزراعة ،أن الإصابات التي ظهرت في الأسماك بمرض الكوي هيربس الفيروسي في المحافظة مسيطر عليها والهلاكات أقل بكثير من إصابات الأعوام السابقة .

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