الحشد الشعبي يعلن الشروع باليوم الثاني من عملية تطهير جبال مكحول والخانوكة

2020/11/09 | 10:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن الشروع باليوم الثاني من عملية تطهير جبال مكحول والخانوكة بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قيادة عمليات قاطع صلاح الدين للحشد الشعبي والقوات الملحقة بها شرعت، صباح اليوم، باليوم الثاني من عمليات تطهير جبال مكحول والخانوكة بمشاركة القوات الإمنية واسناد جوي عراقي”.

وأضاف البيان أن “العملية تهدف الى تدمير مخابئ داعش وقطع خطوط الإمداد والمواصلات للعناصر الإرهابية في المناطق الجبلية المشتركة بين صلاح الدين وديالى وكركوك”.



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