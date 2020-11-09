الكاظمي يجتمع مع اللجنة المالية لبحث تمويل العجز المالي

2020/11/09 | 10:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تجتمع اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية النيابية ستجتمع اليوم مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

واضاف: ان الاجتماع سيناقش مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي اجرى مجلس النواب القراءة الثانية له في جسة يوم السبت الماضي.

PUKmedia خاص ‌

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