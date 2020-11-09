لاحتوائه ''تناقضات'' عديدة.. قانون الانتخابات يعود مجددا الى البرلمان

2020/11/09 | 10:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت لجنة التعديلات الدستورية، الاحد، عودة قانون الانتخابات الجديد إلى البرلمان للتعديل عليه مرة اخرى، مبينة ان التصويت على القانون كان على عجالة، وهناك ملاحظات وتناقضات عديدة ستجرى مناقشتها.

وقال عضو اللجنة يونادم كنا في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (9 تشرين الثاني 2020) أن قانون الانتخابات سيعود إلى البرلمان للتعديل، لأن التصويت على القانون كان على عجالة، فاعتماد النظام البايومتري لم يذكر حصريا، وهناك ملاحظات أخرى وتناقضات عديدة ستجرى مناقشتها".

وأوضح إن "غياب ممثلي المكونات الأساسية من العرب والتركمان في مناطق التنازع، اضطر لجنة التعديلات الدستورية إلى إرجاء اجتماعها النهائي، لمنح الفرصة لحل الخلافات، وتحديد موعد جديد في الأيام المقبلة".

وأضاف انه "كان من المفترض أن تتفق المكونات على صيغة قانونية لإنهاء الخلاف بشأن المادة 140، ولكن تباينت الآراء، فمن وجهة نظر بعض الأطراف أن المادة قد انتهت بتاريخ 31/12/2007، ومن يذهب الى أن المادة 143 تلغي الدستور السابق وبقاء المادة المتعلقة بالفقرة 140، ولذلك المشكلة ما زالت معلقة وتحتاج الى اتفاق".

المواد المتبقية التي لم تحسم بعد في نقاشات اللجنة هي المادة 65 الخاصة بتشكيل مجلس الاتحاد، والمادة 76 الخاصة بتفسير القائمة أو الكتلة الفائزة بالانتخابات وتشكيل الحكومة، وبعض المواد الأخرى المتصلة بها.



ويشير النائب كنا إلى أن "هناك تكثيفا لاجتماعات الكتل السياسية من أجل الخروج بصيغة قانونية لحل الخلافات بشأن هذه المواد".

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