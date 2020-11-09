النفط ينتعش بارتفاع جديد لاسعاره

2020/11/09 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2٪، يوم الاثنين، بعد اعلان فوز جو بايدن الرئاسة الأمريكية، حيث ارتفع خام برنت تحميل كانون الثاني 92 سنتاً أو 2.41 % ليصل الى 40.40 دولار فيما ارتفع ايضاً الخام الامريكي تحميل كانون الاول بمقدار 95 سنتا ليصل ال 38.09 دولار.

وتعافى النفط من انخفاض بنسبة 4٪ يوم الجمعة ، وارتفع مع الأسواق المالية الأخرى بعد أن ظهر بايدن كفائز في السباق الرئاسي الأمريكي يوم الأحد.



في غضون ذلك، ضعف الدولار، مما عزز أسعار السلع بالدولار حيث أصبحت في متناول المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

ويقوم المستثمرون بتقييم تداعيات قيادة بايدن على السياسة الخارجية للولايات المتحدة والموقف تجاه الصين ومنتجي النفط الرئيسيين إيران وفنزويلا.

ويمكن أن يؤدي تحول محتمل عن نهج ترامب القتالي “أمريكا أولاً” إلى تحسين العلاقات مع الحلفاء.



كما تعهد بايدن بمجموعة من الإجراءات في اليوم الأول بمجرد افتتاحه ، بما في ذلك إعادة الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ.

ويشعر الأعضاء الرئيسيون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالقلق من تدابير بايدن التي تخفف من حدة الإجراءات سواء تجاه إيران أو فنزويلا في السنوات المقبلة ، مما قد يعني زيادة في الإنتاج من شأنها أن تجعل من الصعب تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وقال محللو آي إن جي إن عودة إمدادات النفط الإيرانية من المرجح أن تحدث في نهاية عام 2021 أو في عام 2022.

وتعمل أوبك وحلفاؤها ، المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، على خفض الإنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميًا لتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية.

وفي الوقت نفسه ، تراجعت مشتريات الصين من النفط الأجنبي إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر الشهر الماضي بسبب انخفاض الطلب الموسمي، لكن من المتوقع أن يتوسع إجمالي الواردات في عام 2020 بنسبة 10٪ مقارنة بالعام السابق حيث يواصل اقتصادها إظهار علامات قوية على التعافي.



لا تزال آسيا حصنًا ضد الطلب المتعثر على النفط في جميع أنحاء العالم حيث ينتشر الفيروس بلا هوادة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا ، مما يحفز المزيد من إجراءات البقاء في المنزل.

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