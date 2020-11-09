من أقليات الهند إلى توسعات الصين.. ملفات آسيوية معقدة على مائدة بايدن

2020/11/09 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تتعامل فيه آسيا مع واقع إدارة جو بايدن، فإن الارتياح والآمال في الانتعاش الاقتصادي والبيئي يتصارع مع القلق الشديد والمخاوف من عدم الانتباه.

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