أبرز المرشحين للمناصب الرئيسية في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

2020/11/09 | 10:36 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

فوتو: أرشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف موقع "بوليتيكو" الأميركي، عن أبرز المرشحين المحتملين لإدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، حيث سيشكلون فريقا لمساعدته في مواجهة جائحة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد.

وذكر الموقع في تقرير له انه "من المتوقع أن يركز بايدن أولا على الوظائف المتعلقة بالصحة العامة والاقتصاد ، بما في ذلك وزيرا الخزانة والصحة والخدمات الإنسانية، وسيواجه الرئيس المنتخب ضغطا على عدة جبهات، ففي الوقت الذين يتوقع منه الديمقراطيون أن يرشح أكثر الوزراء تنوعا في تاريخ أميركا، فإن هذا الهدف لا يتوافق دائما مع ضغط الذراع الأيسر من حزبه الذي يطالب بتشكيل الحكومة الأكثر تقدمية منذ عهد فرانكلين روزفلت".

ونشر الموقع أسماء المرشحين الأوفر حظا للمناصب الرئيسية في إدارة المرشح الديمقراطي :

-الدفاع، من المتوقع أن تعود حقيبة وزارة الدفاع في إدارة بايدن المستقبلية، إلى ميشيل فلورنوي، لتصبح بذلك أول امرأة ستتولى رئاسة البنتاغون، حيث سبق أن تولت فلورنوي منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون السياسية إبان الولاية الرئاسية الأولى لباراك أوباما.

وأما بخصوص المرشحين المحتملين الآخرين لمنصب وزير الدفاع، فهما السيناتورة تامي داكوورث، العسكرية السابقة التي فقدت قدميها جراء إسقاط مروحيتها في العراق، والسيناتور جاك ريد، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.

-الخارجية

تعد سوزان رايس، مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما، المرشحة الأوفر حظا لتولي منصب وزير الخارجية في إدارة بايدن، على الرغم من الخلافات التي برزت بينهما سابقا بشأن طريقة التعامل مع الاضطرابات الاجتماعية في مصر وليبيا، في حين أشار الموقع إلى أن المرشحين المحتملين الآخرين لتولي حقيبة وزارة الخارجية هم ويليام بورنس الذي سبق أن تولى منصب نائب وزير الخارجية في إدارة أوباما والسيناتوران عن ولايتي ديلاوير وكونيكتيكوت، كريس كونس وكريس مورفي.

- الخزانة

يعد تعيين وزير الخزانة في إدارة بايدن المسألة الأكثر تعقيدا، خاصة وأنه ينوي التركيز في أول أشهر رئاسته على جهود محاربة فيروس كورونا، وهذه القضية مرتبطة بشكل مباشرة مع الاقتصاد، وبحسب الموقع فإن عضو مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي، لايل برنارد، ستصبح أول مرشحين لتولي حقيبة الخزانة.

وبين المرشحين المحتملين الآخرين لهذا المنصب السيناتورة التقدمية إليزابيث وارن ونائب رئيس النظام الاحتياطي الفدرالي سابقا روجر فيرغسون والمستثمرة ميلودي هوبسون.

- العدل

يعتبر السيناتور السابق داغ جونز الذي خسر مقعده في مجلس الشيوخ مؤخرا أول مرشحين لمنصب وزير العدل في الإدارة الجديدة، لكونه يحظى بثقة بين الجماهير في قضايا الحقوق المدنية وعلاقات صداقة شخصية تربطه مع بايدن.

ومن المتوقع أن يواجه جونز المنافسة من أجل منصب المدعي العام الأميركي من قبل رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطي توم بيريز (على الرغم من أن تعيينه قد يواجه معارضة شديدة من قبل الجمهوريين)، النائب العام في كاريفورنيا، كسافيير بيسيرا، وكذلك وسالي ييتس التي اكتسبت شهرة واسعة بعد أن أقالها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.





- الأمن الداخلي

من المتوقع أن تعود حقيبة وزارة الأمن الداخلي في إدارة بايدن إلى أليخاندرو مايوركاس الذي سبق أن تولى منصب نائب رئيس هذه الوزارة في عهد أوباما، على الرغم من أن تعيينه قد يستدعي معارضة شديدة من قبل الجمهوريين، كما يعد النائب العام في كاريفورنيا، كسافيير بيسيرا، أيضا مرشحا محتملا لتولي هذا المنصب.

ر.إ

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