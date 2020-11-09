صورة لزلاتان تثير التكهنات حول عودته للمنتخب السويدي

2020/11/09 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، على التقارير الإعلامية التي أشارت إلى احتمال عودة إلى منتخب صفوف بلاده عقب نشره صورة له في "إنستغرام" أثارت الكثير من الجدل.

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