كربلاء تطلق عملية أمنية لتأمين الصحراء الغربية

2020/11/09 | 10:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية لتأمين الصحراء الغربية من بقايا داعش.وذكرت قيادة العمليات في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “أطلقت عملية أمنية بمشاركة طيران الجيش العراقي لتأمين الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء من بقايا داعش الإرهابي”.

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